الذهاب سيرا على الأقدام لصلاة الجمعة غدا ولمدة ساعة فقط

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، فتح المساجد لصلاه الجمعة يوم غد الجمعة من الساعة 12.15 ظهرا وحتى الساعة 1.15ظهرا وسيرا على الاقدام، وذلك بموجب أمري الدفاع 19و 20.

وأكد وزير الأوقاف، خلال الإيجاز الصحفي في رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، حرص القيادة الهاشمية والحكومة على الدين والمساجد إلى جانب صحة المواطنين والمجتمع، مشيرا إلى أن كل ما يتخذ من إجراءات هي للمحافظة على الصحة والسلامة العامة.

ووجه الخلايلة رسالة إلى المصلين بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية التي أعلنتها وزارة الأوقاف أخيرا من لبس الكمامة والتباعد الجسدي وإحضار سجادة صلاة خاصة لتبقى المساجد أماكن للدعوة إلى الله والعلم الشرعي وأن نحافظ عليها وعلى صحة المجتمع.

وأكد وزير الأوقاف أننا لن نتردد في إغلاق أي مسجد مخالف، وذلك حرصا على صحة المصلين، داعيا أئمة المساجد والخطباء إلى ضرورة المحافظة على الإجراءات الصحية، وأن لا تزيد خطبة الجمعة عن 10 دقائق.

ودعا المصلين إلى عدم إحضار الأطفال دون 15 عاماً وكبار السن فوق 50 عاماً ممّن يخشون على أنفسهم .

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