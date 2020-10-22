أجواء معتدلة في المرتفعات وحارة في باقي مناطق المملكة اليوم

تسجل درجات الحرارة، اليوم، أعلى من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الاجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 14، وفي مرتفعات الشراة 27 – 13، وفي مناطق البادية 34 – 16، وفي مناطق السهول 29 – 16، وفي الاغوار الشمالية 36 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 25، وفي البحر الميت 36 – 23، وفي خليج العقبة 37 – 22 درجة مئوية.

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