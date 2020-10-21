هكذا غضب محمود ياسين ولكن شريكته فاتن حمامة تفهت موقفه

وسط توقعاتها بنجاح مؤكد للمسلسل، سارعت شركة صوت الفن المصرية لكتابة سيناريو المسلسل الإذاعي الشهير (كفر نعمت) سنة 1981 والذي تدور أحداثه حول الفقر والغنى، وعدم التخطيط الأسري والعمل على معالجتها.

وقد وقع الاختيار على الفنان محمود ياسين، والفنانة فاتن حمامة لدور البطولة بعد النجاح الذي تحقق لها في مسلسل (أفواه وأرانب)، الذي تحول بعدها إلى فيلم سينمائي بعد نجاحه إذاعيا .

إلا أن الفنان محمود ياسين، فاجأ الجميع برفضه لسيناريو المسلسل واعتراضه، لأن حجم الدور أقل بكثير من دور الفنانة فاتن حمامة، وطلب إعادة كتابة السيناريو مرة أخرى متساويا مع دور البطلة.

ورغم أن الفنانة فاتن حمامة علمت باعتراض محمود ياسين على سيناريو المسلسل، فانها لم تعترض على إعادة كتابة السيناريو مرة أخرى، واكتفت بقولها إن الشكل الجديد لا يسئ للموضوع أو أحداثه وشكله الدرامي.

وفي عام 2017، أعادت إذاعة الشرق الأوسط المصرية إنتاج مسلسل كفر نعمت، ضمن المسلسلات المضغوطة التي تعرضها في الساعة الرابعة فجرًا لمحبي السهرات عبر الأثير.

والمسلسل تم تقديمه من قبل كأول مرة على إذاعة البرنامج العام المصري، وهو الجزء الثاني من (أفواه وأرانب)، ولكنه أخذ اسم كفر نعمت، وهو قصة سمير عبدالعظيم وكلمات عبدالوهاب محمد وألحان محمد الموجي وغناء وردة وإخراج سمير عبد العظيم.

أما البطولة فقد شارك فيها كل من (فريد شوقي – محمود ياسين – ماجدة الخطيب – هدى رمزي – حسن مصطفى – رجاء حسين – صبري عبد العزيز – نبيلة عبيد – جميل راتب – محسن محيي الدين – محمد السقا – نادية رفيق – عبد العزيز خورشيد – محمد ولاء الدين – أحمد ماهر – رُقية أحمد – زكي عبد المجيد).