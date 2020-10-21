مدعي عام الجنايات الكبرى يحيل قضية فتى الزرقاء الى محكمة امن الدولة

قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، القاضي الدكتور عبدالاله العساف، تحويل ملف قضية “جريمة الزرقاء” الى محكمة امن الدولة.

وقال مصدر قضائي لوكالة (بترا) انه ومن ضمن الجرائم المسندة للمشتكى عليهم، جناية القيام بعمل من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والقاء الرعب بين الناس وترويعهم وفقا لاحكام المواد 2 و7 من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، بالاضافة الى باقي الجرائم المسندة اليهم.

واوضح المصدر ان الجرم الاشد يدخل في اختصاص محكمة امن الدولة، فعليه تقرر احالة اوراق القضية التحقيقية للمحكمة، لنظرها تبعا وتوحيدا لوجود التلازم.

وكان مجموعة من الاشخاص اقدموا قبل نحو اسبوع على خطف فتى يبلغ من العمر 16 عاما، في مدينة الزرقاء وبتر يديه وفقء عينيه.

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