قصف إسرائيلي الليلة الماضية لمدرسة في ريف القنيطرة بسوريا، ولأرض زراعية شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
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جرينتش+2 12:16
قصف إسرائيلي الليلة الماضية لمدرسة في ريف القنيطرة بسوريا، ولأرض زراعية شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

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