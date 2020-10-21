“الصحة” تعلن اليوم الاربعاء شفاء 100 حالة و29 وفاة و2648 اصابة بالكورونا 2646 منها محلية ليصبح العدد الكلي43620

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 2648 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 2646 حالة محلية.

وبحسب الايجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة اليوم، فقد توزعت الاصابات على النحو الآتي:

– (2646) حالة محليّة، توزّعت كما يلي:

– (1578) في محافظة العاصمة عمّان.

– (320) في محافظة الزرقاء.

– (139) في محافظة البلقاء.

– (230) في محافظة إربد، منها (112) في الرمثا.

– (109) في محافظة الكرك.

– (104) في محافظة جرش.

– (58) في محافظة مأدبا.

– (36) في محافظة العقبة.

– (28) في محافظة معان، منهم (1) في البترا.

– (24) في محافظة عجلون.

– (18) في محافظة المفرق.

– (2) في محافظة الطفيلة.

– حالتان خارجيّتان، إحداهما لأردني قادم من الخارج، والأخرى لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (43620) حالة.

كما سُجّلت (29) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (443) حالة.

وقد بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (97) حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1078) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

كما سُجّلت (100) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة، فيما تمّ إجراء (24481) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1643054) فحصاً.

وفي ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، دعت وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).