مكافحة التسول تضبط حدثا متسولا مطلوب في جريمة قتل

ضبطت فرق وكوادر مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مديرية الامن العام وأمانة عمان الكبرى، أمس الاثنين، حدثا متسولا، تبين انه مطلوب على خلفية جريمة قتل لدى مديرية شرطة محافظة جرش.

وقال مدير وحدة مكافحة التسول في الوزارة ماهر الكلوب في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه لدى التدقيق الامني على الحدث مواليد 2006 تبين انه مطلوب في جريمة قتل يشتبه بارتكابها في شهر آب الماضي، حيث جرى توديعه اصوليا الى مديرية شرطة محافظة جرش.

واشار الكلوب الى أنه تم ضبط متسول اخر من مواليد 1983 يمتلك اربع سيارات (مرسيدس حديث، سيارتا فورد فيوجن موديل 2016 و2018 وسيارة شحن).

واوضح انه تم اجراء الضبط اللازم وتوديع المتسول الى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني.

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