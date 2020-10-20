قوة امنية تلقي القبض على المطلوب رقم واحد في الكرك

ألقت قوة أمنية خاصة ومشتركة القبض على المطلوب رقم واحد والمصنف بالخطير جدا في محافظة الكرك.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قوة أمنية خاصة ومشتركة، أنهت قبل قليل مداهمة للمطلوب رقم واحد في محافظة الكرك، وهو مصنف بالخطير جدا ومسلح وبحقه 41 طلبا أمنيا و50 قيدا إجراميا بقضايا الاتجار بالمخدرات، وقضايا أخرى، منها إطلاق العيارات النارية، وحمل السلاح وترويع المواطنين.

وأكد الناطق الإعلامي، أن المداهمة لمكان اختباء المطلوب جاءت بعد متابعة حثيثة، وجهد استخباري قاد لتحديد مكان تواجده، حيث تم إلقاء القبض عليه، وضُبط وبحوزته سلاح ناري أوتوماتيكي، وسلاحان فرديان، (مسدسان) وكمية من الذخيرة، فيما بوشرت التحقيقات معه.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة