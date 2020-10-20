اين الضمير العالمي؟.. الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه لليوم الـ86 وسط تحذيرات جدية من استشهاده

يواصل الأسير ماهر عبد اللطيف الأخرس (49 عاماً) من مدينة جنين إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 86 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط تحذيرات من استشهاده في أي لحظة نتيجة تدهور وضعه الصحي.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن الأسير الأخرس يقبع في مستشفى “كابلان” الاسرائيلي رافضاً إجراء الفحوصات الطبية رغم معاناته من وضع صحي شديد التدهور، حيث يعاني من نقص حاد في الوزن وتشنجات في أرجاء جسده وحالات إغماء متقطعة.

كما يعاني من آلام شديدة في الرأس والمعدة ولا يقوى على الحركة، بينما حذر الأطباء من توقف قلبه بشكل مفاجئ.

وكان الأخرس قد وجه رسالة أكد فيها أنه ثابت على قراره بالإضراب ولن يتناول أي طعام إلا في بيته، مطالباً بالسماح له أن يرى أمه وأطفاله بعد أن وصل إلى مرحلة صحية خطيرة، مع استمرار الاحتلال رفضه الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري فوراً.

واعتُقل الأخرس من منزله في ٢٧/٧/٢٠٢٠ وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وهو متزوج وأب لستة أبناء وكان اعتقل عدة مرات أمضى خلالها أربع سنوات مجتمعة.