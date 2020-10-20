“الصحة” تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 117 حالة و34 وفاة و2035 اصابة بالكورونا 2031 منها محلية ليصبح العدد الكلي40972

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 34 حالة وفة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (414) حالة منذ بدء الجائحة.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة اليوم، فقد سُجلت (2035) حالة إصابة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (40972) حالة.

وقد توزعت الحالات المحلية كما يلي: (1218) في محافظة العاصمة عمّان، (537) في محافظة الزرقاء، (53) في محافظة البلقاء، (47) في محافظة إربد، منها (1) في الرمثا، (40) في محافظة معان، منهم (5) في البترا، (36) في محافظة الكرك، (35) في محافظة المفرق، (27) في محافظة مأدبا، (20) في محافظة جرش، (11) في محافظة العقبة، (7) في محافظة عجلون.

كما أشار الموجز إّلى 4 حالات إصابية خارجية، (2) لأردنيين قادمين من الخارج، و(2) بين سائقي شاحنات قادمين عبر مركز حدود العمري.

وأوضح الموجز أن عدد الحالات التي أُدخِلت للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ (76) حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1011) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

ولفت الموجز إلى تسجيل (117) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة، كما تم إجراء (25496) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1618573) فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع، في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.