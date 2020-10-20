اعتقال شخصين اشتركا بإطلاق النار داخل مركز ثقافي بالرصيفة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين اشتركا بإطلاق عيارات نارية، وإصابة أحد موظفي مركز ثقافي في لواء الرصيفة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، امس الاثنين، إن بلاغاً ورد قبل أيام بدخول شخص إلى أحد المراكز الثقافية في لواء الرصيفة وقيامه بإطلاق عيارات نارية وإصابة أحد موظفي المركز بقدميه والفرار من المكان.

وأضاف أن مطلق العيارات النارية توارى عن الأنظار وبالبحث عنه جرى اليوم تحديد مكان وجوده وشخص آخر اشترك معه في ارتكاب الجريمة، وجرت مداهمتهما وإلقاء القبض عليهما وبوشرت التحقيقات معهما.