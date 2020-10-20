أجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة اليوم وغدا

يطرأ اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الأربعاء انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ويطرأ الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الاجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة تتحول مساءً الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 15، وفي مرتفعات الشراة 28 – 13، وفي مناطق البادية 32 – 13، وفي مناطق السهول 30 – 16، وفي الاغوار الشمالية 34 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 24، وفي البحر الميت 34 – 22، وفي خليج العقبة 35 – 22 درجة مئوية. –(بترا)

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