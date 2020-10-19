82.3 % من الطلبة تقدموا لاختبار التقييم الأول عبر منصة درسك أمس

قالت وزارة التربية والتعليم، إن نحو 981 ألفا و413 طالبا وطالبة من أصل مليون و192 ألفا و182 طالبا وبنسبة 82.3 بالمئة، أدوا يوم أمس الاختبار التقييمي الاول عبر منصة درسك.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، انه بإمكان الطلبة الذين لم يتقدموا أمس للاختبار، التقدم له اليوم بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

وكان طلبة وأولياء أمور اشتكوا يوم أمس من أعطال فنية وتقنية في المنصة، عزته الوزارة إلى الضغط على شبكة الانترنت والمنصة نتيجة الدخول اليها من قبل الطلبة لأداء الاختبار.

يذكر ان اختبار التقييم الأول الذي بدأ يوم أمس على المنصة، كان في مبحثي العلوم للصفوف من الثاني الأساسي إلى الثامن، والفيزياء للصفين التاسع الأساسي والعاشر، حيث تستمر الاختبارات على المنصة لبقية المباحث حتى الثالث من الشهر المقبل.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة