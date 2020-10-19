ابنة صائب عريقات نزيل مستشفى هداسا تعلن اليوم الاثنين ان حالته لا تزال حرجة تحت اشراف فريق طبي دولي

أفادت دلال عريقات، كريمة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في اتصال هاتفي مع وكالة “وفا” مساء اليوم الاثنين، بأن حالة الدكتور لا تزال حرجة، وبأن فريقا طبيا دوليا يشرف على حالته.

وكان الصحفي الاسرائيلي جال برغر قد نشر في وقت سابق ان مستشفى هداسا استدعت عائلة الدكتور صائب عريقات “لالقاء نظرة الوداع عليه” بعد تدهور جديد في حالته الصحية.

وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، عن أن الرئاسة والحكومة ووزارة الصحة الفلسطينية، يتابعون عن كثب تطورات الحالة الصحية لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والذي يعالج في مستشفى هداسا عين كارم.

وكانت صحة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قد ندهورت اليوم الاثنين، ثانية بعد ليلة مستقرة أمضاها في مستشفى هداسا عين كارم.

وقامت إدارة المستشفى بتنويم عريقات، البالغ من العمر 65 عاما، اصطناعيا وتصنيف وضعه بالحرج، مبلغة عائلته والسلطة الفلسطينية بوضعه الصحي.

كما أعلنت أنها على اتصال وتنسيق صحي ودولي لبحث طبيعة العلاج لحالته.

وفي وقت لاحق أكدت زوجة صائب عريقات، اليوم الإثنين، أن زوجها بخير وأن معدل الأوكسجين لديه بلغ 92، وذلك في مقطع فيديو حصلت عليه CNN من العائلة.

وتظهر السيدة نعمة عريقات في المقطع وهي تقول له: “دكتور أحمد الحمدلله صائب بخير هلأ الحمدلله أوكسجينو 92، الحمدلله أنا متطمنة الحمدلله”، على حد تعبيرها.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، قد نقل أمس الأحد إلى مستشفى في تل أبيب، إثر تدهور صحته، حيث أعلن مطلع الشهر الجاري عن إصابته بفيروس كورونا في بيته بالضفة الغربية، ونقل إلى المستشفى الإسرائيلي بطلب من المسؤولين الفلسطينيين.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية إن عريقات، بحاجة إلى رعاية عاجلة لأنه يعيش برئة مزروعة منذ 2017.