وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 94 حالة و35 وفاة و1364 اصابة بالكورونا 1362 منها محلية ليصبح العدد الكلي 38937
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انتباه.. مياهنا تعلن تعديل برنامج الدور لعدد من المناطق في عمان

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