انتباه.. مياهنا تعلن تعديل برنامج الدور لعدد من المناطق في عمان

أعلنت شركة مياه الأردن “مياهنا” عن إجراء تعديلات طفيفة على برنامج توزيع المياه لمناطق محددة في محافظة العاصمة، عمان، بدءا من يوم غد الثلاثاء، لغايات تحسين التزويد المائي.

واوضحت الشركة في بيان اليوم الاثنين، أن المناطق التي ستشملها التعديلات، الصويفية العالي سوق التجاري، من صباح الخميس حتى مساء الجمعة، الصويفية المنخفض خلف اسكان بيتنا، من مساء الجمعة حتى صباح الاحد، دير غبار حي الديار العالي حول صيدلية جونيا، من صباح الاثنين حتى مساء الثلاثاء، منطقة شارع القاهرة وما حولها، من صباح الخميس حتى مساء الجمعة، منطقة عبدون الجنوبي خلف نقابة المقاولين من مساء الثلاثاء حتى مساء الخميس.

وفي الروابي حول منطقة ترخيص غرب عمان، من صباح السبت حتى مساء الاحد، الروابي خلف السي تاون ضاحية الامن سابقا من صباح السبت حتى مساء الاحد، عبدون الجنوبي حول السفارة الاسترالية، من مساء الثلاثاء حتى مساء الخميس، المنطقة الواقعة بين الدوار الخامس والدوار الرابع وخلف رئاسة الوزراء، من صباح الخميس حتى مساء الجمعة، المنطقة الواقعة بين الدوار الثالث والدوار الرابع، من صباح الخميس حتى مساء الجمعة، حي الرونق حول مكتب مياهنا غرب عمان، من مساء الجمعة حتى صباح الاحد، السهل خلف مدارس فيلادلفيا، من صباح الاثنين حتى مساء الثلاثاء، عبدون حول النادي الارثوذكسي، من صباح الخميس حتى مساء الجمعة.

عبدون حول السفارة البريطانية، من صباح الخميس حتى مساء الجمعة، وادي عبدون حي القيسية، من صباح الخميس حتى مساء الجمعة، قرية عبدون وحول منطقة السفارة السعودية، من صباح الخميس حتى مساء الجمعة، عبدون شارع اربد وما حوله، من صباح الخميس حتى مساء الجمعة، البيادر السهل حول النادي الاهلي، من مساء الاثنين حتى صباح الاربعاء، البيادر المنطقة الصناعية، من مساء الاثنين حتى صباح الاربعاء. البيادر خلف ياسر مول، من مساء الاثنين حتى صباح الاربعاء، البيادر الدمينة، من مساء الاثنين حتى صباح الاربعاء، دير غبار المنخفض حول سوبر ماركت زيت وزعتر، من صباح الاحد حتى مساء الاثنين.

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