وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 139 حالة و15 وفاة و1520 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 37573

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، تسجيل (15) حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (345) حالة.

وقالت وزارة الصحة، في الايجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة اليوم الاحد، إنه قد تم تسجيل (1520) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (37573) حالة.

وقد توزّعت الاصابات المحلية بالفيروس كما يلي: (1100) في محافظة العاصمة عمّان، (111) في محافظة إربد، منها (3) في الرمثا، (99) في محافظة الزرقاء، (74) في محافظة الكرك، (64) في محافظة البلقاء، (25) في محافظة مأدبا، (14) في محافظة عجلون، (11) في محافظة الطفيلة، (8) في محافظة معان، (6) منها في البترا، (7) في محافظة العقبة، (4) في محافظة جرش، (3) في محافظة المفرق.

وأوضحت أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (98) حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (978) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

كما سُجّلت (139) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة، بالاضافة الى إجراء (20097) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1568502) فحصاً.

وفي ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، دعت وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).