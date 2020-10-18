وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 139 حالة و15 وفاة و1520 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 37573
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وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 139 حالة و15 وفاة و1520 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 37573

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