“حجاوي” عصو لجنة الاوبئة: اذا استمرت الاصابات بالارتفاع فإن خلية الأزمة سوف تتجه لفرض الحظر الشامل

صرح الدكتور بسام حجاوي، عضو لجنة الأوبئة ، انه لا مكان للحظر الشامل الطويل والقصير.

وبين في تصريحات لاذاعة الامن العام انه الحظر في نهاية الأسبوع يخفف من الاختلاط ، لكن يسبق هذا الاجراء تهافت على الأسواق في نهاية الأسبوع ، وازدحامات شديدة بعد الحظر.

وقال حجاوي انه في حال استمر ارتفاع الإصابات فان خلية الازمة لن تستمع لنا ، وستتجه الى الحظر.

وقال حجاوي ان العالم سجل في الساعات 24 الماضية 400 الف إصابة بفيروس كورونا ، والدول التي لم تسجل ارقام إصابات عالية في بداية الجائحة ، ومنها الأردن باتت تسجل ارقام إصابات عالية.

وبين ان الأردن سجل في 3 أيام اكثر من 2000 إصابة ، ثم عاد الرقم للانخفاض في اليومين الماضيين الى 1500 واصابة.

وأوضح حجاوي ان النظر الى الحصيلة يجب ان يكون أسبوعيا ، مبينا ان الأرقام ارتفعت في الأسبوع الماضي عن الأسبوع الذي سبقه لكنها لم تتضاعف فهي زادت من قرابة 9 الاف إصابة الى 11 الف إصابة ، وهذا لا يعني انه يجب اخذ هذه الأرقام باطمئنان.

وبين انه يجب ان يعمل الجميع بشكل تشاركي، بالالتزام بالكمامة والتباعد ، فهذه هي الوسيلة الوحيدة لتخفيض اعداد الإصابات في ظل عدم وجود لقاح.