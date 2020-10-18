الحملة مستمرة.. اعتقال 97 مطلوباً ومشبوهاً بقضايا فرض الاتاوات وترويع المواطنين، بينهم 5 من المصنفين بالخطرين جداً
أهم العناوين
جرينتش+2 01:05
“حجاوي” عصو لجنة الاوبئة: اذا استمرت الاصابات بالارتفاع فإن خلية الأزمة سوف تتجه لفرض الحظر الشامل

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني