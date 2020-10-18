الحملة مستمرة.. اعتقال 97 مطلوباً ومشبوهاً بقضايا فرض الاتاوات وترويع المواطنين، بينهم 5 من المصنفين بالخطرين جداً

أسفرت الحملات الأمنية المشتركة لمديرية الأمن العام، أمس السبت، عن القبض على 97 مطلوبا ومشبوهاً بقضايا فرض الأتاوات وترويع المواطنين، من بينهم خمسة من المصنفين بالخطرين جداً، و56 شخصاً بحقهم طلبات ترتبط بتلك الجرائم، وعدد من المشبوهين ومكرري تلك الجرائم.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان السبت، إن الحملات الأمنية التي أمر مدير الأمن العام بتنفيذها للقبض على المطلوبين الخطيرين والمشبوهين بتلك القضايا، مستمرة وفي مختلف المواقع على كافة الأشخاص المطلوبين والمشبوهين لحين ضبطهم جميعاً وتخليص المجتمع من أفعالهم.

وأعربت مديرية الأمن العام عن شكرها وتقديرها لكافة أبناء الوطن لوقوفهم ودعمهم لها، وهو شأن الأردنيين الذين ما تخلوا في يوم عن حب وطنهم والدفاع عن أمنه وأمانه.

وفي وقت لاحق هذا اليوم الاحد، قال مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة ، إن تبليغات المواطنين عن الأشخاص المطلوبين والمشبوهين، ومكرري قضايا فرض الإتاوات و”البلطجة” وترويع المواطنين سرية، ولا داعي للقلق.

ودعا الحواتمة خلال جولة له في عمّان بوسط البلد إلى عدم التردد بتقديم الشكاوى والمعلومات عن مثل أولئك الأشخاص، ودون خوف أو تردد، حيث سيتم التعامل مع كل ما يرد بسرية وبحزم، وسيتم التنسيق مع الجهات القضائية والحكام الإداريين لضمان نيلهم عقوباتهم الرادعة والكفيلة بحماية المجتمع من شرورهم.

” نحن على بعد مكالمة أو رسالة منكم” وفق الحواتمة الذي أكد أنه لا بد من تعديل التشريعات والقوانين وتغليظ العقوبات على فارضي الإتاوات.

وقال الحواتمة: “اُهيب بكل المواطنين الاردنيين عدم التردد بابلاغنا عن اي ظاهرة من ظواهر البلطجة او فرض الاتاوات من خلال رقم الواتس آب الذي عممناه على جميع المواطنين (…) هذه الحملة مستمرة ولن نتوقف ابدا وحقيقة لا بد من اجراء بعض التغيرات على بعض القوانين والتشريعات بحث تكون العقوبة رادعة”.

“لاحظنا من خلال الطلبات الموجودة على بعض فارضي الاتاوات والزعران أن عليهم 75 قيد و100 قيد والمفروض من القيد الثاني انه يكون الحكم رادع (…) جهدنا مستمر ومطلوب انه نجلب فارض الاتاوات للقضاء والكلمة الفصل هي للقضاء” بحسب الحواتمة

وكان مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أوعز السبت، بتشكيل فرق أمنية مشتركة من الأمن العام وقوات الدرك للتعامل والبحث ومداهمة وإلقاء القبض على جميع الأشخاص المطلوبين والمشبوهين، ومكرري قضايا فرض الإتاوات و”البلطجة” وترويع المواطنين.

وأعلنت مديرية الأمن العام، امس السبت، عن تخصيص الرقم (0790196196) عبر تطبيق “واتساب” للإبلاغ عن أي مشاهدات أو معلومات أو شكاوى ترتبط بأعمال فرض الإتاوات أو “البلطجة” أو ترهيب وترويع المواطنين .