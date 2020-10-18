التربية: لا صحة للسؤال المتعلق بمرضعة الرسول عبر منصة درسك

نفت وزارة التربية والتعليم صحة ما تم تداوله حول سؤال في مبحث التربية الإسلامية لاحد الصفوف على منصة درسك.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عبد الغفور القرعان، إن السؤال المتداول حول مرضعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويحمل خيارات خاطئة، هو غير صحيح.

وأكد القرعان في بيان صحافي، ان اختبار التقييم الاول الذي بدأ اليوم على منصة درسك، هو في مباحث العلوم للصفوف من الثاني الاساسي الى الصف الثامن، و الفيزياء للصفين التاسع والعاشر، ولا يوجد اي اختبار لمبحث التربية الإسلامية على المنصة اليوم.

وأكد ان الوزارة حددت المصدر الذي تم إرسال السؤال المتداول منه، وفتحت تحقيقا بهذا الامر.

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