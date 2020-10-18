الحملة مستمرة.. اعتقال 97 مطلوباً ومشبوهاً بقضايا فرض الاتاوات وترويع المواطنين، بينهم 5 من المصنفين بالخطرين جداً
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التربية: لا صحة للسؤال المتعلق بمرضعة الرسول عبر منصة درسك

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