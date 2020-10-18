أجواء معتدلة في المرتفعات وحارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة اليوم

يطرأ اليوم الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا وتثير الغبار في جنوب وشرق المملكة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، يطرأ خلال اليومين المقبلين انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 17، وفي مرتفعات الشراة 29 – 15، وفي مناطق البادية 34 – 19، وفي مناطق السهول 32 – 19، وفي الاغوار الشمالية 36 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 26، وفي البحر الميت 35 – 25، وفي خليج العقبة 35 – 25 درجة مئوية.

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