وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 81 حالة و20 وفاة و1505 اصابات بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 36053

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1505 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة.

وبحسب الايجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فقد توزعت الاصابات الجديدة كما يلي:

– (939) في محافظة العاصمة عمّان.

– (191) في محافظة إربد، منها (34) في الرمثا.

– (181) في محافظة الزرقاء.

– (42) في محافظة معان.

– (39) في محافظة المفرق.

– (36) في محافظة البلقاء.

– (29) في محافظة الكرك.

– (17) في محافظة جرش.

– (15) في محافظة العقبة.

– (7) في محافظة عجلون.

– (6) في محافظة الطفيلة.

– (3) في محافظة مأدبا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (36053) حالة.

كما سُجّلت (20) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (330) حالات.

وقد بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (92) حالة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1020) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

وسُجّلت هذا اليوم (81) حالة شفاء في المستشفيات المعتمدة، فيما تمّ إجراء (12876) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1548405) فحوصات.

وفي ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، دعت وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).