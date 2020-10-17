وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 81 حالة و20 وفاة و1505 اصابات بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 36053
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مرحلة طعون الناخبين بقوائم المرشحين للانتخابات النيابية تبدأ غدا

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