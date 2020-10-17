تطبيع بالتقسيط بسبب المعارضة.. اسرائيل والبحرين توقعان غدا الاحد على اتفاق اولي لاقامة علاقات ديبلوماسية بينهما

افاد موقع “والا” العبري نقلا عن مسؤولين اسرائيليين وأمريكيين كبار ان اسرائيل والبحرين ستوقعان غدا الاحد على “بيان مشترك حول اقامة علاقات سلام وعلاقات ديبلوماسية ” بينهما،وسيوقع على البيان المشترك في العاصمة البحرينية المنامة مسؤولون من اسرائيل والبحرين تحت رعاية وزير الخزينة الامريكي ستيف منوتشين، ومبعوث البيت الابيض افي بركوفتش، وستتناول الوثيقة اقامة علاقات ديبلوماسية كاملة وفتح سفارات.

واشار مسؤولون اسرائيليون ان البيان المشترك، وهو بطول صفحتين، سيكون بمثابة اتفاق اولي بين البلدين- خطوة على الطريق بين “اعلان السلام التي وقعت بالبيب الابيض في 15 ايلول/سبتمبر مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، والتوقيع على “اتفاق سلام” شامل.

وقال مسؤول اسرائيلي ان “الهدف هو البدء بتطبيق اعلان السلام في البيت الابيض، وادخال مزيد من التفاصيل اليه، وتحديد المبادئ العامة للعلاقات بين البلدين”، واضاف ان “البيان المشترك سيكون الاطار الذي سيتم بموجبه توقيع سلسلة من الاتفاقات بمجالات مختلفة”.

بالاضافة الى اقامة علاقات ديبلوماسية وفتح سفارات، سيكتب في البيان المشترك ان كلا البلدين لن يقوموا باية اعمال عدائية كل طرف تجاه الاخر وسيعملون على منع اعمال عدائية من قبل طرف ثالث. وسيشدد البيان ان كلا البلدين ملتزمبن بالتعايش والتربية للسلام. اضافة لذلك، البيان المشترك سيقوم بتعريف عشرة مجالات سيتم التوقيع بها على اتفاقات وهي :الاستثمارات، الطيران المدني، السياحة، التجارة، العلوم والتكنلوجيا، جودة البيئة، الاتصالات والبريد، الصحة، الزراعة، المياه، الطاقة، التعاون القضائي.

وذكر “والا” ان ممثلي البحرين هم الذين طلبوا التوقيع في هذه المرحلة على اتفاق اولي بشكل”بيان مشترك” وليس على “اتفاق سلام” شامل. والسبب هو الانتقادات الداخلية في المملكة على تطبيع العلاقات مع اسرائيل، وانهم يرغبون التقدم بالموضوع بصورة تدريجية، ووافقت اسرائيل على الطلب البحريني.

وذكر الموقع انه ليس من الواضح حتى الان من من اعضاء الوفد الاسرائيلي الذي سيصل المنامة الاحد سيوقع على “البيان المشترك”، حيث يضم الوفد كلا من المدير العام لوزارة الخارجية الون اوشفتس ومستشار الامن القومي مائير بن شابات. ورغم ان الحديث عن “بيان مشترك” وليس “اتفاق سلام” ايضا يجب المصادقة عليه من قبل الحكومة وحتى الكنيست.