“العمل الإسلامي” يحذّر من هندسة الانتخابات والتحكّم بمُدخلاتها ومُخرجاتها

استقبل الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس مراد العضايلة في مقر الأمانة العامة للحزب وفدا من فريق الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية.

وقد جرى، خلال اللقاء، استعراض الجوانب المتعلقة بالعملية الانتخابية وخصوصا ما يتعلق بموضوع مراقبة الانتخابات والإجراءات المرافقة لها، حيث أوضح العضايلة أن قرار المشاركة في الانتخابات جاء استشعاراً من الحزب بالمسؤولية الوطنية في ظل الظروف والتحديات التي يمر بها الأردن بما يتطلب مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية.

وأكد العضايلة على ضرورة ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، محذراً من أن أي عبث بالعملية الانتخابية ونزاهتها سيجعل منها عبئاً على المجتمع والدولة، مشيراً إلى ما تعرض له مرشحو التحالف الوطني للإصلاح من كوادر الحزب ومتحالفيهم من ضغوط أمنية قبل عملية الترشيح وتدخلات في عمليات تشكيل القوائم في عدد من المحافظات ضد مرشحي الحزب، ضمن ما وصفه العضايلة بمحاولات هندسة الانتخابات والتحكّم بمُدخلاتها ونتيجة مُخرجاتها.