وزارة الطاقة :27 محطة محروقات تعمل خلال الحظر الشامل

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، عن 27 محطة محروقات عاملة خلال حظر التجول الشامل، الذي يستمر حتى صباح الاحد.

وتشمل القائمة الموزعة على مختلف مناطق المملكة المحطات التابعة لشركة توتال الاردن : محطة اليادودة1, الزرقاء الجنوبي, مجمع الباصات -اربد, القويرة, رأس النقب, القطرانه, الحمر, الغور الصافي .

كما وتشمل المحطات التابعة لشركة تسويق المنتجات البترولية الاردنية : الاستقلال1, الهاشمية, قنازع-زيزيا, الداخلية, قوس النصر-جرش, المفرق البلد, الحصن, الكرك المركزية, القويرة, الشويكي-طريق المطار, الاشرافية, خلدا1.

والمحطات التابعة لشركة المناصير: المطار1, الطنيب, الجيزة, الطريق الخلفي-العقبة, البوتاس-غور الصافي, الشريف حسين-العقبة, الشيدية.

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