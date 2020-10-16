في خطاب سوقي مقيت.. ترامب يتعهد بمغادرة امريكا في حال فاز بالرئاسة بايدن "أسوأ مرشح في التاريخ"/ فيديو
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من وقائع الامس القريب.. الفنان نور الشريف يحاور الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل

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