الأمن يحذّر من اكاذيب مواقع الكترونية حول فتى الزرقاء المصاب ومداهمات الامس بالرمثا

نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام وفاة او إصابة اي شخص إثر المداهمات التي نفذتها ادارة مكافحة المخدرات اول امس في لواء الرمثا.

واكد الناطق الاعلامي انه جرى رصد صفحات تُدار من خارج الاردن تحاول اختلاق وترويج اكاذيب ومعلومات خاطئة حول وفاة احد الاشخاص اثر تلك المداهمات بهدف نشر الأخبار الكاذبة وتضليل الرأي العام ومهاجمة بعض الشخوص ونشر الأكاذيب حولهم.

وشدد على متابعة تلك الصفحات من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية، مهيباً بالجميع الحذر من مثل تلك الصفحات المشبوهة التي تحمل اهدافاً مشبوهة ومضللة ولا تنشر سوى الأكاذيب والاخبار الملفقة والتي لا أساس لها من الصحة.

كما اعلن الناطق الاعلامي انه وخلال الايام القليلة الماضية رصدت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية مواقع الكترونية وصفحات تواصل اجتماعي أُنشئت بهدف احتيالي لاستغلال جريمة الزرقاء وتعاطف المواطنين مع المجني عليه وبحجة جمع التبرعات له ولذويه ومعظمها تدار من خارج الاردن.

وحذر الناطق الجميع من التعامل مع مثل تلك المواقع والصفحات وإعتبارها صفحات إحتيالية لكي لا يقعوا ضحية لأولئك المحتالين الذين يستغلون تعاطف الناس لتحقيق ارباح مادية بطرق احتيالية.

واكد، أن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية باشرت بتتبع تلك المواقع والصفحات وتحديد منشئيها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.