غانتس: علاقات إسرائيل مع مصر والاردن “اهملت في السنوات الأخيرة”

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المناوب ووزير الأمن، بيني غانتس أن العلاقات مع الأردن ومصر قد “اهملت في السنوات الأخيرة”،

وقال غانتس بشأن إقرار الاتفاق مع دولة الامارات العربية المتحدة في الكنيست: “إنها اتفاقية التي ستجلب سياحة مزدهرة، تعاون اقتصادي، تسليم بقبول الآخر، تعاون مدني معلن وقوي”.

وأضاف غانتس: “إلى جانب الاتفاقات التي نجلبها مع بلدان بعيدة، من المهم أن نتذكر واجب تعزيز العلاقات وتقويتها مع جيراننا المباشرين، الأردن ومصر. فهذه العلاقة لم تتقوى في السنوات الأخيرة، وربما تم تجاهلها بشكل يضر بمصالح إسرائيل. وقد حان الوقت لتوسيع العلاقات معهما أيضا في المجالات الاقتصادية والمدنية التي من شأنها إرساء السلام”.

وصادق الكنيست، مساء امس الخميس، على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة بأغلبية كبيرة، وصوت 80 نائبا إسرائيلياً بالموافقة مقابل 13 صوتا رافضا، وهم أعضاء القائمة المشتركة التي تمثل العرب في الكنيست، وذلك في أعقاب أكثر من ثماني ساعات من النقاشات، وألقى أكثر من مئة نائب من أصل 120 نائبا كلمات خلال الجلسة.