في خطاب سوقي مقيت.. ترامب يتعهد بمغادرة امريكا في حال فاز بالرئاسة بايدن "أسوأ مرشح في التاريخ"/ فيديو
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جرينتش+2 02:36
روسيا تستعد للبدء بعملية تطعيم شاملة لشعبها ضد الكورونا

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