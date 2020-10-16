روسيا تستعد للبدء بعملية تطعيم شاملة لشعبها ضد الكورونا

بدأت جائحة كورونا بالتفاقم في روسيا مع دخول موسم “أمراض الشتاء”، وسجلت الأرقام ارتفاعا بأعداد المصابين والوفيات. يأتي ذلك في وقت لم تنجز فيه الدفعات الأولى من اللقاح المنتظر.

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة، أن السلطات الصحية بدأت بإعداد قوائم المواطنين للشروع في عمليات التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا.

ولم يتلق اللقاح حتى اليوم أي مواطن روسي باستثناء من شارك في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بانتظار أن تنتهي مرحلة التصنيع اللازمة للبدء بالتطعيم الشامل للراغبين وتوفير المنتجين دفعات قادرة على تغطية الحاجة المحلية.

وقال وزير الصحة في تصريح على الهواء بثته القناة الروسية الأولى، إنه من المنتظر أن يبدأ التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في روسيا بنهاية نوفمبر.

وأوضح موراشكو أن مصنعي الدواء قد أكدوا أن إنتاج اللقاح بكميات كبيرة سيبدأ بحلول شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا أنه من الضروري تجهيز قوائم اليوم، للفئات التي يجب تطعيمها.

وفي وقت سابق أكد مدير مركز “غاماليا”، لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبرغ،أنه في حالة نجاح التطعيم الجماعي، فإن انتشار فيروس كورونا في روسيا سيتوقف بحلول نوفمبر 2021.

ووفقا له، فإنه بحلول نهاية هذا الخريف من المقرر زيادة إنتاج اللقاح المحلي إلى نحو 6 ملايين جرعة شهريا، وهو ما سيسمح بتطعيم ما بين 70 و80% من الروس في غضون 9-12 شهرا.