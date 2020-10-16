“الصحة” تعلن اليوم الجمعة شفاء 127 حالة و28 وفاة و1539 اصابة بالكورونا 1523 منها محلية ليصبح العدد الكلي 34548

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل (28) حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (310) حالات.

كما أعلنت الوزارة، في الموجز الإعلامي ليوم الجمعة، عن تسجيل (1539) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، من بينها (1523) حالة إصابة محليّة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (34548) حالة.

وقد توزّعت الإصابات المحلية كما يلي: (907) في محافظة العاصمة عمّان، (105) في محافظة البلقاء، (67) في محافظة جرش، (52) في محافظة مأدبا، (35) في محافظة المفرق، (135) في محافظة الزرقاء، (101) في محافظة إربد، منها (10) في الرمثا، (56) في محافظة عجلون، (35) في محافظة الكرك، (12) في محافظة العقبة، (9) في محافظة معان، جميعها من لواء البترا إضافة إلى (9) في محافظة الطفيلة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل (16) حالة خارجيّة، (11) بين القادمين من خارج المملكة، و(5) لسائقي شاحنات قادمين عبر مركزيّ حدود العمري وجابر.

وقد لفت الموجز إلى تسجيل (127) حالة شفاء، في المستشفيات المعتمدة، وافاد بإجراء (17645) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1535529) فحصاً.

وفي ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، دعت وزارة الصحّة في هذا الموجز الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).