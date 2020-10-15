نجوى إبراهيم تتحدى أم كلثوم وتضطرها لتغيير ملابسها

حقق العديد من البرامج التى قدمتها الإعلامية والفنانة الكبيرة نجوى إبراهيم ،خلال مشوارها الفني، نجاحات مذهلة، واستطاعت أن تدير بحرفية حوارات مع كل فئات المجتمع من الرئيس إلى أبسط عامل ومع نجوم وخبراء من كل المجالات، وأن تقتحم مجالات وتقدم حلقات صعبة لايزال يذكرها الجميع.

وكان من هذه البرامج “اخترنالك، عصافير الجنة، 6 على 6، صورة، فكر ثوانى واكسب دقايق”، فضلا عن أشهر برامج الأطفال ومنها صباح الخير الذى تربت عليه الأجيال، وأثرت فى حياتهم يوميات ماما نجوى وبقلظ، ومسلسلات الأطفال ومنها مسلسل أجمل الزهور.

ومن أهم الحوارات التى أجرتها الإعلامية والفنانة الكبيرة حوارها مع كوكب الشرق أم كلثوم، وكان ذلك فى بدايات مشوارها، حيث ما زالت نجوى إبرهيم تتذكر كواليس هذ اللقاء الذي لم يكن عاديا .

قالت الإعلامية الكبيرة: “انبهرت بشدة عندما علمت أنى سأقف أمام أم كلثوم وكنت صغيرة السن وكان قلبى بيدق بشدة لما شوفتها وكانت حاجة عظيمة بالنسبة لى لأنى أعشقها من طفولتى”.

وتابعت:” لما شافتنى استصغرتنى وقالت “مين العيّلة (البنت الصغيرة) اللى جايبينها دى”، وعندما سمعت هذه الكلمات تحديت نفسى وقولت لازم أبهرها، وقلت لها: “ياافندم ممكن أقولك حاجة” فردت: “قولى يااختى”، فقلت لها إن الفستان الذى ترتدينه ألوانه أبيض واسود وهي لن تكون مناسبة للتلفزيون، فطلبت من مساعدتها أن تصطحبنى إلى غرفتها لأختار لها الفستان المناسب قائلة: “شوفى ايه اللى يناسب تلفزيونكم”.

وأضافت ماما نجوى: “صعدت لغرفة كوكب الشرق واخترت لها أجمل فستان وكنت منبهرة وأنا أشاهد فساتينها ودولابها، واستطعت أن أكسب ثقتها وكنت فرحانة إنى نجحت فى إقناعها، وأخدت درس مفاده إن الناجح لا يستكبر على نصيحة ممكن تخليه أفضل، وتكونت لدى مناعة ضد الغرو، ويوميا كنت أقول لنفسى أنا كويسة لكن فى الاحسن منى، حلوة لكن فى الأحلى منى”.