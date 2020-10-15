رغم معارضة الحكومة والاحزاب.. مجلس السيادة السوداني يقرر قبول العرض الامريكي بالتطبيع السريع مع اسرائيل
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جرينتش+2 05:21
قبول جميع طلبات الطب وطب الاسنان المتساوية بالمعدلات على “الموازي” بالجامعة الاردنية

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