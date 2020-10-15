قبول جميع طلبات الطب وطب الاسنان المتساوية بالمعدلات على “الموازي” بالجامعة الاردنية

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور “محمد خير” أبوقديس، إنه سوف يطلب من مجلس التعليم العالي إصدار قرار بقبول جميع الطلبة الحاصلين على معدلات متساوية في شهادات الثانوية العامة الأجنبية، الذين تقدموا بطلبات للالتحاق في الجامعة الأردنية في تخصصي الطب وطب الأسنان ضمن البرنامج الموازي للعام الجامعي 2020/ 2021 ولم يتم قبولهم.

وأوضح الوزير، اليوم الخميس، أن توجه وزارة التعليم العالي بهذا القرار سوف يتضمن التنسيق مع رئاسة الجامعة الأردنية وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، بهدف إنصاف الطلبة المتساوين في المعدل في طلبات الموازي في الجامعة الأردنية مع إلغاء القرعة في المفاضلة بين الطلبة.

ولفت الوزير إلى أن قيام الجامعة الأردنية باعتماد مبدأ القرعة كان بسبب ضيق الوقت، إضافةً إلى حرصها على عدم إضاعة فرصة القبول على الطلبة الذين لن يتمكنوا من تقديم امتحان المفاضلة نتيجةً لوجودهم خارج المملكة، وعدم تمكنهم من العودة في الوقت المناسب في ظل جائحة الكورونا التي تجتاح العالم، والتزاماً من الجامعة بالنسبة المحددة لعدد الطلبة المسموح قبولهم ضمن البرنامج الموازي.

وأضاف الوزير أبوقديس أن هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي على مصلحة الطلبة بتحقيق طموحهم بالالتحاق بهذين التخصصين، خاصةً وأن غالبيتهم حصلوا على معدلات مرتفعة في شهادة الثانوية العامة.

على صعيد آخر، قال الوزير أبوقديس إن مجلس التعليم العالي سيوجه الجامعات الأردنية إلى ضرورة وجود آليات علمية مبنية على أسس أكاديمية تضمن الشفافية والعدالة يمكن من خلالها المفاضلة مستقبلا بين الطلبة الذين يحصلون على معدلات متساوية في شهادة الثانوية العامة ويتقدمون بطلبات للالتحاق في البرامج الموازية مثل عقد امتحان مفاضلة كالذي تعقده سنويا وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند المفاضلة بين الطلبة المرشحين للقبول في البرنامج العادي.

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