ضبط 2500 كمامة مخالفة في مشغل خياطة دون ترخيص

ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، 2500 كمامة مخالفة، في مشغل خياطة بمنطقة أم نوارة جنوب شرق عمان، يعمل على تصنيع كمامات غير مجازة من قبلها، ودون الحصول على ترخيص قانوني.

وأكدت المؤسسة في بيان اصدرته اليوم الخميس، أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية المستلزمات والأجهزة الطبية، ضبطت خلال الشهرين الماضيين 10000كمامة قماشية وجراحية مخالفة.

وأشارت الى أن الجولات التفتيشية قائمة على مدار الساعة، للتأكد من حصول مواقع تصنيع الكمامات على التراخيص اللازمة والتزامها باشتراطات انتاج الكمامات المجازة والمصنعة وفقا للمواصفات والمعايير المعتمدة، نظرا لأهميتها كإحدى مستلزمات الوقاية الشخصية المستخدمة للحد من احتمالية نقل العدوى في ظل تفشي فيروس كورونا وتفعيل أمر الدفاع 11. وأوضحت المؤسسة، انه تم تحويل القائمين على مواقع التصنيع الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ودعت المواطنين الى التواصل معها في حال وجود اي مخالفة او ملاحظة وعلى مدار الساعة، من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 و البريد الالكتروني INFO@JFDA.JO وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000.

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