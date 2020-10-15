القبض على 13 مروجا للمخدرات، احدهم خطير جدا، بلواء الرمثا

صرج الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، مساء اليوم الخميس، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبعد جمع المعلومات حول عدد من الاشخاص من مروجي وحائزي المواد المخدرة في لواء الرمثا والتأكد من ممارستهم لذلك النشاط الاجرامي، حُددت ثلاثة مواقع وجد بها المشتبه بهم وجرت مداهمتها جميعاً، والقاء القبض على 13 شخصاً وجدوا داخلها.

وأفضت المداهمة الأولى لالقاء القبض على ثلاثة أشخاص أحدهم مصنف بالخطير جداً والمسلح وبتفتيش المكان ضُبطت كمية من بودرة الجوكر بالإضافة إلى سلاح ناري.

فيما ألقي القبض في المداهمة الثانية على ستة اشخاص من مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من مادة الحشيش الصناعي المخدرة (الجوكر) ومواد تستخدم في تصنيع تلك المادة القاتلة.

وبمداهمة الموقع الثالث الذي جرى تحديده القي القبض على أربعة اشخاص وضبط بحوزتهم كمية من بودرة الحشيش الصناعي (الجوكر )اضافة الى كمية من الحبوب المخدرة.