تسريبات بريد هيلاري تكشف اكذوبة "الربيع العربي" وتؤكد وقوف الرئيس ساركوزي وراء الإطاحة بالقذافي لاسباب مالية
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جرينتش+2 12:23
وسط استنكار حماس والجهاد.. الأجهزة الأمنية “العباسية” تفض بالقوة اعتصامًا في البيرة لنصرة الأسير ماهر الأخرس

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