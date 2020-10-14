نقل فتى الزرقاء الذي تعرض للاعتداء الى الخدمات الطبية الملكية

عمان 14 تشرين الأول (بترا)-بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي إلى مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الأربعاء، بنقل الطفل الذي تعرض للاعتداء أمس في مدينة الزرقاء، لتلقي العلاج في مدينة الحسين الطبية.

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عادل الوهادنة انه جرى تشكيل فريق طبي يحتوي على كافة الاختصاصات اللازمة لمتابعة حالة الطفل من أطباء العيون والعظام والجراحة التجميلة والتأهيل النفسي إضافة للأطراف الصناعية. وبين مدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال أن المستشفى قدمت الرعاية الطبية الأولية التي يحتاجها الطفل المصاب، وأن حالته العامة مستقرة وبحاجة للمتابعة الطبية.

بدورهم ثمن ذوو الطفل المصاب اللفتة الملكية الإنسانية، مقدرين الجهود التي تقوم بها الخدمات الطبية الملكية من أطباء وكادر تمريضي.

وكان الطفل قد تعرض يوم أمس إلى اعتداء من قبل بعض الأشخاص في محافظة الزرقاء، إذ لاقت القضية ردود فعل شعبية واسعة استنكرت مثل هذه الافعال الدخيلة والتي لا تمت للمجتمع الأردني بأي صلة.

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