"الصحة" تعلن اليوم الاربعاء شفاء 105 حالات و32 وفاة و2423 اصابة بالكورونا 2411 منها محلية ليصبح العدد الكلي 30550
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الخصاونة يعود فتى الزرقاء ويعد باتخاذ أشد العقوبات بحق الجناة

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