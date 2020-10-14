إصابة عدد من لاعبي الوحدات والرمثا والجزيرة بالكورونا

كشفت الفحوصات التي خضعت لها أندية المحترفين لكرة القدم، عن إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا المستجد.

وحصد فريق الوحدات الرقم الأعلى بعدد الإصابات بواقع 20 إصابة، والجزيرة 3 إصابات، والرمثا إصابة واحدة.

واكد الناطق الإعلامي لنادي الرمثا محمد أبو عاقولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الفحوصات كشفت اليوم عن إصابة أحد اللاعبين، فيما اعلن الرمثا قبل ايام عن إصابة لاعبين اثنين آخرين ومدرب الفريق.

واكد المنسق الإعلامي لنادي الجزيرة راضي الزواهرة إصابة لاعب ومعالج الفريق وسائق الحافلة.

واكد فريق الوحدات ظهور نتائج إيجابية لفحوصات اللاعبين والمدربين والإداريين.

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