وزارة المياه تضبط 7 اعتداءات على خطوط رئيسية في الموقر

ضبطت كوادر وزارة المياه والري وشركة مياه الأردن (مياهنا)، اليوم الثلاثاء، 7 اعتداءات على الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه، تسحب مئات الأمتار المكعبة يوميا بطريقة مخالفة، لتزويد عدد من العمارات غير المشتركة بالمياه ، ويقطنها جنسيات غير أردنية، في منطقة الموقر جنوب العاصمة عمان.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها ضبطت الإعتداءات خلال حملة نظمتها بالتنسيق مع المتصرفية والأمن العام، وإزالة الإعتداءات، وفصلت الخطوط وأعدت الضبوطات الخاصة بالواقعة، وجاري استكمال التحقيق لضبط المعتدين وأصحاب العقارات المخالفة وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وثمنت الوزارة جهود متصرف لواء الموقر الدكتور أحمد الفاعوري وكوادر الأمن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية والمواطنين، الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات، مؤكدة أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.

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