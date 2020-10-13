تسريبات بريد هيلاري تكشف اكذوبة "الربيع العربي" وتؤكد وقوف الرئيس ساركوزي وراء الإطاحة بالقذافي لاسباب مالية
أهم العناوين
جرينتش+2 12:22
وزارة المياه تضبط 7 اعتداءات على خطوط رئيسية في الموقر

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني