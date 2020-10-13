وزارة الصحة تقرر تسليم جثامين وفيات كورونا لذويهم لدفنهم

قررت وزارة الصحة تسليم جثامين المتوفين بفيروس كورونا، الى ذويهم لدفنهم ضمن برتوكولات السلامة العامة، بدون الحاجة لتحويلهم إلى المركز الوطني للطب الشرعي.

واوضحت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم توجيه كتاب الى مدير المركز الوطني للطب الشرعي والمعنيين، عن تعليمات جديدة للتعامل مع حالات الوفاة بفيروس كورونا، وهي منح المنشآت الطبيّة صلاحية تسليم جثمان المتوفى بكورونا لذويه، بعد وضع الجثمان في “كيس اخلاء”، على أن يتمّ غسله وتكفينه ضمن بروتوكولات السلامة العامة من ارتداء الكمامات والقفازات والمراييل.

وجاءت التعليمات الجديدة بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، ليقتصر دور المركز الوطني للطب الشرعي على تطبيق ما جاء في التوصيات، وتقديم النصح لذوي المتوفي .