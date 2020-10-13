"الصحة" تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 142 حالة و18 وفاة و 2054 اصابة بالكورونا 2047 منها محلية ليصبح العدد الكلي 28127
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هنية: لمسنا تغييرات ايجابية في موقف عباس الذي لم يبقَ لديه شيئ يراهن عليه بعد فشل اتفاق اوسلو

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