قناة مصرية تحذف مقطعا للفنان احمد السقا تضمن اغنية لفلسطين



تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للفنان المصري أحمد السقا، يردد فيه أغنية لفلسطين، وقالوا إن قناة “DMC” قامت بحذفه.

وجاء المقطع في دعاية لأولى حلقات برنامج السيرة، الذي تقدمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، وغنى فيه السقا أغنية قال إن جده كان يحب أن يغنيها له وهو صغير.

وقد أثار حذف المقطع استياء واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه تزامن مع حذف موقع “شاهد نت” التابع لقناة “أم بي سي” السعودية، مسلسل التغريبة الفلسطينية، الذي يوثق أحداث النكبة والنكسة، وجرائم الاحتلال، وتهجير الشعب الفلسطيني.

https://web.facebook.com/watch/?v=339366657315342