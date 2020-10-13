بتر ساعدي فتى وفقء عينيه بمحافظة الزرقاء على حلفية ثأر

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه أُسعف لمستشفى الزرقاء الحكومي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً اثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقء لعينيه، وهو في حالة سيئة.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وبالاستماع لأقواله، أفاد أن مجموعة من الأشخاص وعلى إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان والاعتداء عليه بالضرب وبالأدوات الحادة.

وبين الناطق الإعلامي أنه فور ورود البلاغ بوشرت التحقيقات لتحديد هوية الأشخاص المعتدين وإلقاء القبض عليهم.

وحذر من تداول أو نشر أو إعادة نشر الفيديو الذي ظهر خلاله ضحية الاعتداء ، مؤكدا أن نشر وتداول هذا الفيديو يوجب المساءلة القانونية لانتهاكه كافة القوانين الأعراف.

واشار الى أن وحدة الجرائم الالكترونية ستقوم بمتابعة كل من يقوم بنشره، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه