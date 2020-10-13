“الصحة” تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 142 حالة و18 وفاة و 2054 اصابة بالكورونا 2047 منها محلية ليصبح العدد الكلي 28127

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2054 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الثلاثاء، منها 2047 محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى28127.

كما أعلنت، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، عن تسجيل 18 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 225 حالة.

وتوزّعت الإصابات الجديدة على 2047 حالة محليّة منها 1357 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و210 حالات في محافظة الزرقاء، و122 حالة في محافظة إربد، منها 17 حالة في الرمثا، و 90 حالة في محافظة عجلون، و67 حالة في محافظة الكرك، و 59 حالة في محافظة البلقاء، و40 حالة في محافظة مأدبا، و30 حالة في محافظة المفرق، و28 حالة في محافظة جرش، و25 حالة في محافظة معان، منها 5 حالات في البترا، و11 حالة في محافظة الطفيلة، و8 حالات في محافظة العقبة.

كما سجلت 7 حالات خارجيّة منها 5 حالات بين القادمين من خارج المملكة، وحالتان لسائقي شاحنات أردنيّين قادمين عبر مركزيّ حدود العمري وجابر.

وأشار الموجز إلى تسجيل 142 حالة شفاء في المستشفيات المعتمدة، إضافة إلى إجراء 25736 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 1464941 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.

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