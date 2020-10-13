الأمن يعتقل كافة المعتدين على وافد في محافظة الكرك

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو يقومون بالاعتداء على شخص وافد، وتم تحويلهم للقضاء.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي أن مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يعتدون بالضرب على شخص وافد، مبيناً أن الحادثة وقعت في محافظة الكرك في شهر أيلول إثر خلاف شخصي سابق.

وبين الناطق الإعلامي أن الوافد كان قد أقدم على ضرب أحد الأشخاص وتصويره، ليقوم ذلك الشخص وثلاثة آخرين بعد ذلك بالاعتداء بالضرب على الوافد وتصويره.

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