تضم 8 من وزراء الرزار.. إرادة ملكية بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة بشر الخصاونة
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جرينتش+2 11:36
دعمت الاخوان ومولت الربيع العربي.. فضح مؤامرات هيلاري كلنتون التخريبية/ فيديو

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