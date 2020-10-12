الجيش السوري يجندل مجموعة إرهابية مدعومة امريكياً حاولت التسلل الى مواقعة قرب السلمية بريف حماة الشرقي



تصدت وحدات من الجيش العربي السوري لمحاولة تسلل نفذتها المجموعات الإرهابية على نقاط تمركز الجيش السوري في منطقة (مستريحة طهماز)، بمحيط بلدة (عقيربات) شرق مدينة السلمية، بريف حماة الشرقي.

وأكد مصدر عسكري سوري لوكالة “سبوتنيك” بأن وحدة من الجيش العربي السوري تمكنت ظهر أمس من تدمير سيارة نوع (بيك أب) مركب عليها رشاش، وقامت بمصادرة بعض الأسلحة الفردية التي كانت بحوزة المهاجمين.

وتحفظ المصدر على عدد القتلى الذين تم القضاء عليهم خلال العملية التي جرت ظهر أمس الأحد.

وتعتبر منطقة (مستريحة طهماز) أحد محاور تحرك مسلحين المدعومين من الجيش الأمريكي، وهي صحراء مفتوحة على منطقة الــ 55 التي تتحلق حول قاعدة (التنف) اللاشرعية التي اتخذها جيش الاحتلال الأمريكي عند المثلث السوري العراقي الأردني، مقرا لعملياته شرق سوريا.

كما ينشط على هذا الاتجاه من البادية السورية، مسلحي تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، لتنفيذ عمليات ضد المدنيين والجيش السوري.