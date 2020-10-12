اجواء معتدلة بالمرتفعات وحارة في باقي مناطق المملكة اليوم

تكون درجات الحرارة، اليوم الإثنين، أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ خلال اليومين المقبلين انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 15، وفي مرتفعات الشراة 29 – 14، وفي مناطق البادية 34 – 19، وفي مناطق السهول 30 – 17، وفي الاغوار الشمالية 37 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 26، وفي البحر الميت 37 – 24، وفي خليج العقبة 37 – 25 درجة مئوية

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