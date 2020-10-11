فيما يهرول الاعراب للتطبيع معه.. استمرار المظاهرات ضد نتنياهو بالقدس وتل ابيب، واعتقال عدد من المحتجين

اعتقلت الشرطة الاسرائيلية أربعة من المتظاهرين ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تل ابيب الليلة الماضية، وقامت بتحرير مخالفات لعشرات الاخرين الذين اخلوا بالنظام العام او خرقوا تعليمات وزارة الصحة في تل ابيب والقدس و عدد من المدن الاخرى.

وقد خرج الاف المتظاهرين من ميداني هابيما ورابين للقيام بمسيرة احتجاجية في شوارع رئيسية تم اغلاقها .

وقالت الشرطة ان مشاغبين من بينهم اعتدوا على افرادها والقوا اغراضا عليهم والحقوا اضرارا بممتلكات، مما أدى الى جرح بعضهم .

وفي القدس جرى اعتقال أربعة متظاهرين بعد ان حاولوا تنظيم مسيرة غير مرخصة قرب المسكن الرسمي لنتنباهو .

وفي نهاريا اشتكى متظاهر من ان راكب دراجة نارية صغيرة حاول دهسه. وأوضحت الشرطة ان الأخير أراد ازعاجه فقط . وفي حولون اعتقل شابان بعد ان مزقا اعلاما لمتظاهرين ورفضا الابتعاد من المكان .

تعقيب الليكود

وتعقيبا وصف حزب الليكود هذه المظاهرات باليسارية، معتبرا انه لا يمكنها طمس حقيقة كون رئيس الوزراء يقود الاغلاق الذي يؤدي الى تراجع الحالات المرضية وإنقاذ حياة مواطني إسرائيل.

تجمعات اليهود المتشددين

وعلى صعيد اخر قامت جماهير عديدة من اليهود المتشددين دينيا في القدس وموديعين عيليت بتنظيم حفلات جماعية بمناسبة عيد فرحة التوراة الليلة الماضية، خارقين بذلك تعليمات الكورونا. وبدورها عملت الشرطة على تفريق هذه التجمعات وتحرير مخالفات للمشاركين فيها .

وافيد انها لم تتدخل في حفل أقيم بحي ميئا شعاريم القدس دون مراعاة القواعد .