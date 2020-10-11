الفخراني ومنى زكي أبرز العائدين.. مسلسلات رمضان المقبل تشهد عودة الغائبين عن المواسم السابقة

غياب بعض النجوم عن موسم رمضان أصبح ظاهرة من الظواهر الدرامية المعتادة، وهناك البعض من هؤلاء النجوم يتسبب غيابهم فى ارتباك المشهد الدرامى حتى لو كان لمجرد عام واحد ويسأل الجمهور والنقاد عن سر هذا الغياب ويبدو أن موسم دراما رمضان 2021 سيكون موسم عودة النجوم الغائبين.

على رأس هؤلاء الفنان يحيى الفخرانى الذى يعود هذا العام لجمهوره من خلال مسلسل « نجيب زاهى زركش»تأليف عبد الرحيم كمال إخراج شادى الفخرانى ويشارك فى بطولة الحلقات شيرين ومحمد محمود وكريم عفيفى وإسلام ابراهيم ويعد العمل عودة للفخرانى للدراما بعد غياب عامين حيث كان مسلسل «بالحجم العائلى» الذى عرض رمضان 2018 آخر ظهور درامى له تأليف محمد رجاء إخراج هالة خليل، كما تعود الفنانة منى زكى للدراما بعد غياب 4 سنوات من خلال مسلسل «تقاطع طرق» الذى يشاركها بطولته محمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب تأليف وإخراج تامر محسن.

وكان مسلسل «أفراح القبة» الذى عرض 2016 آخر زهور درامى لمنى زكى وشاركها البطولة جمال سليمان وصابرين وإياد نصار وصبا مبارك تأليف نشوى زايد إخراج محمد ياسين.

كما يعود الفنانان كريم عبد العزيز وأحمد مكى للدراما بالجزء الثانى من مسلسل «الاختيار» تأليف باهر دويدار إخراج بيتر ميمى وكان آخر ظهور لكريم ومكى فى دراما رمضان 2017 حيث قدم كريم مسلسل «الزيبق».

أما أحمد مكى فشارك بمسلسل «خلصانة بشياكة»..كما تعود الفنانة دنيا سمير غانم أيضا للدراما من خلال مسلسل كوميدى تتعاون خلاله مرة أخرى مع المنتج هشام جمال إخراج وليد الحلفاوى وكان مسلسل «بدل الحدوتة 3» الذى عرض 2019 آخر ظهور درامى لـ دنيا تأليف أيمن وتار إخراج خالد الحلفاوى.

وبعد غياب عامين يعود الفنان عمرو يوسف للدراما من خلال مسلسل «الملك أحمس» تأليف خالد وشيرين دياب إخراج عمرو سلامة ويشارك البطولة صبا مبارك وكان مسلسل «طايع» الذى عرض 2018 هو آخر ظهور درامى لـ عمرو يوسف تأليف محمد دياب إخراج عمرو سلامة.

كما يعود الفنان طارق لطفى للدراما من خلال مسلسل «القاهرة كابل» الذى يشاركه بطولته خالد الصاوى وحنان مطاوع وفتحى عبد الوهاب تأليف عبد الرحيم كمال إخراج حسام على حيث يغيب طارق لطفى عن الدراما منذ ثلاث سنوات بعد أن قدم مسلسل «بين عالمين» الذى عرض 2017 وشاركه البطولة هشام سليم ولقاء الخميسى تأليف أيمن مدحت إخراج أحمد مدحت.

كما يعود الفنان أحمد عز والفنانة التونسية هند صبرى للدراما من خلال مسلسل «هجمة مرتدة» تأليف باهر دويدار إخراج أحمد علاء الديب حيث يغيب عز عن الدراما منذ عامين بعد ان قدم مسلسل «أبو عمر المصرى»عام 2018 أما هند صبرى فاستمر غيابها لمدة 3 سنوات وكان آخر ظهور درامى لها من خلال مسلسل «حلاوة الدنيا» الذى عرض عام 2017 وشاركها البطولة ظافر العابدين وانوشكا وحنان مطاوع وهانى عادل تأليف إنجى القاسم إخراج حسين المنباوى.

وبعد أن غاب الفنان مصطفى شعبان عن الدراما العام الماضى يعود هذا العام بمسلسل «عش الدبابير» الذى يشاركه بطولته عمرو سعد الذى غاب عن دراما العام الماضى أيضا حيث كان آخر ظهور لشعبان من خلال مسلسل «أبو جبل» أما عمروسعد فكان من خلال مسلسل «بركة»عرض المسلسلان فى رمضان 2019.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة